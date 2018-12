Anderlecht-watcher Jürgen Geril oordeelt dat ontslag Vanhaezebrouck niet louter te wijten is aan slechte resultaten

Marc Coucke had voor Nieuwjaar tegen Cercle, Moeskroen en Waasland-Beveren drie zeges of 9 op 9 geëist van Hein Van­haezebrouck (54). De 2-1-afgang op Cercle maakte dat doel meteen onmogelijk en kostte Hein zijn kop. Maar de (noodgedwongen) samenwerking tussen Coucke en Van­haezebrouck – twee hanen – was gedoemd om te mislukken. De coach vond Anderlecht hoe langer hoe meer een showproject en dat straalde ook af op de spelersgroep.