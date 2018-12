Anderlecht in crisis maar ook Club Brugge morst met punten: “Zo kan je ook de titel verspelen”

Club-coach Ivan Leko noemde Kortrijk achteraf dan wel “geen kleintje”, zijn ploeg liet toch vooral twee punten liggen, ondanks alle goeie wil deze keer. Dat maakt 10 op 30 en intussen al zeven punten achterstand op Genk. Terwijl Club vorig seizoen net tegen ploegen als Zulte Waregem, Waasland-Beveren en Kortrijk níéts liet liggen. “In zulke matchen wonnen we de titel, maar kan je die ook verliezen.” Het zal nu in Play-off 1 moeten gebeuren.

Ivan Leko zei bij de start van het nieuwe seizoen: “We werden kampioen in de reguliere competitie, niet in Play-off 1. We weten als geen ander hoe belangrijk elke drie punten tegen de kleintjes zijn.” Club eindigde in het seizoen 2017-18 de reguliere competitie met 12 punten voorsprong op Anderlecht en 23 op Standard. Blauw-zwart won daarop in Play-off 1 nog nauwelijks drie matchen, maar behield bij de eindafrekening nog drie punten over op nummer twee Standard.

Vandaag tellen Leko en co. 35 punten, vorig seizoen was dat na 19 speeldagen 47 punten. Op speeldag 19 speelde het toen trouwens soepel Anderlecht weg met 5-0, zaterdag werd het magertjes 0-0 bij een weinig geïnspireerd Kortrijk.

LEES OOK. Top in Europa, maar in België wil het niet lukken: Club Brugge laat ook in Kortrijk punten liggen, doelpunt afgekeurd door VAR

En stond Club vorig seizoen vanaf speeldag drie autoritair aan de leiding, dan is het vandaag al blij dat het zich dankzij het verrassende verlies van Antwerp nog op de tweede plaats kan wringen. Club staat al zeven punten achter op Genk, een groot verschil met vorig seizoen. “Ja, we verliezen te veel punten”, zuchtte Leko zaterdagavond. Tegen de kleintjes wilde hij er niet bij zeggen.

Discutabele beslissing

“Kortrijk is voor mij een Play-off 1-kandidaat.” Daarom vond hij de 0-0 nog niet zo’n fout resultaat. Hij beoordeelde de prestatie van zijn ploeg – constant dominant, drie échte kansen, één door de VAR discutabel afgekeurde goal – als niet slecht. Hij toonde zich bovenal tevreden over de mentaliteit van zijn ploeg, zei hij wel drie keer. “Ik kan ze deze keer niets verwijten.”

Maar blauw-zwart zit intussen dus wel aan 10 op 30 en aan slechts twee zeges in de laatste tien competitiematchen. De kampioen heeft uit niet meer ­gewonnen sinds 23 september en haalde maar 4 op 15 in de laatste vijf matchen. “Je kan evengoed in die kleinere matchen de titel verliezen”, poneerde Leko vorige week nog.

Leggen we dan even de resultaten van dezelfde tien matchen van vorig seizoen naast die 10 op 30? Club haalde 13 punten meer. 23 op 30, dát waren kampioenencijfers. En het verschil zit in de kleintjes: negen punten verloren tegen Waasland-Beveren, Zulte Waregem en Kortrijk.

Zijn er excuses? Ja! De fysiek en mentaal belastende Champions League om te beginnen. Nog snel rekenwerk: in de zes wedstrijden vóór de CL-duels verloor Club 10 punten, in de zes erna nog eens 10. Vorig seizoen was Club al van half augustus gevrijwaard van Europees voetbal, dat scheelt. Al moet gezegd: drie dagen na de uitschakeling in de Europa League vorig seizoen kon Club in Kortrijk wél winnen, met goals van Vossen (geblesseerd) en ­Diaby (getransfereerd). Maar die Champions League ligt nu achter de rug, de Jupiler League is nu onze Champions League, maakte Leko vorige week zijn spelers al duidelijk.

Flankspelers hersteld

Aan de inzet ontbrak het dus niet. En aan flankspelers deze keer ook niet, Mata en Dennis waren hersteld. Het lijstje geblesseerden was de afgelopen weken wel lang – ook nog Vossen, Danjuma, Diatta, Rezaei, Cools, Vlietinck, Amrabat... En daarom gelooft Leko rotsvast dat het gauw gaat keren. “Als de geblesseerden terug zijn, zal de kwaliteit nog omhoog schieten.”

Zondag wacht de topper tegen Antwerp en dan moet de kampioen naar Lokeren. Dat staat helemaal onderin. Club won er vorig seizoen met 0-4. Vingers in de neus. Nu is het een aartsmoeilijke verplaatsing voor een nog steeds te stroef voetballende ploeg. Dat kan het verschil zijn met een kampioenenploeg.