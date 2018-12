Didier Reynders (MR) waarschuwt: op motie van wantrouwen volgt land zonder bestuur

“We verwachten dat de premier in het parlement uitlegt wat hij de komende maanden gaat doen en dat hij dan het vertrouwen vraagt. Als hij dat niet doet, dan laat hij ons geen keuze”, zo verklaarde Meryame Kitir van SP.A in de Kamer op Radio 1. Hun antwoord zal dan duidelijk zijn: de SP.A wil in dat geval een motie van wantrouwen indienen. N-VA steunt het idee van vervroegde verkiezingen, maar MR wil de andere partijen waarschuwen.

Dinsdag komt premier Michel naar het parlement. Oppositiepartij SP.A hoopt dat hij dan uitlegt wat zijn minderheidsregering nog wil bereiken. “Ik stel vast dat de premier veel overlegd heeft dit weekend”, zegt Meryame Kitir, de fractieleidster van SP.A in de Kamer op Radio 1. “Maar wij zijn niet gecontacteerd.” En dus wil haar partij uitleg van de premier.

Meryame Kitir spreekt duidelijke taal. Foto: Photo News

“We kunnen vanuit de oppositie niet toestaan dat deze regering voortwerkt zonder dat we weten waarop deze regering gebaseerd is en wat ze gaat doen.” Voor elk nieuw wetsontwerp een meerderheid zoeken, werkt niet, vindt de SP.A. “Dat creëert enkel chaos.”

Kitir verwacht dat de premier het vertrouwen gaat vragen aan het parlement. “Doet hij dat niet, dan gaan wij als partij niet gewoon doen alsof onze neus bloedt en verderwerken”, zegt Kitir. Conclusie: in dat geval dient de SP.A een motie van wantrouwen in.

N-VA: “Regering van nietsdoende zaken”

Jan Jambon wacht af. Foto: Inge Kinnet

Of ook N-VA dat idee steunt, is nog niet uitgesproken. De N-VA heeft immers afgelopen weekend een constructief gesprek gehad met premier Charles Michel over mogelijke steun aan de huidige regering, zo reageert N-VA-vicepremier Jan Jambon in De Ochtend op Radio 1. Indien de onderhandelingen niet slagen, zijn voor Jambon vervroegde verkiezingen logisch. “Een regering kiest niet voor ‘lopende zaken’, dat is enkel mogelijk bij de ontbinding van het parlement in afwachting van een nieuwe regering. Het is dan een regering van ‘nietsdoende’ zaken”, aldus Jambon.

De N-VA’er bleef vaag over de inhoud van de onderhandelingen. Zijn partij kan de regering buiten de coalitie steunen indien alle gemaakte afspraken gevalideerd worden. Jambon verwees naar de begroting, “maar het bord is ruimer”. Belangrijk is ook dat in de toekomst de hervormingen die de regering-Michel heeft doorgevoerd, niet worden tegengehouden of teruggeschroefd. Op vragen over het communautaire wilde Jan Jambon niet antwoorden.

Jambon verwacht dat hij de premier in de loop van maandag nog zal zien of horen. Premier Michel wordt dinsdag in de Kamer verwacht om meer uitleg te geven en tegen dan moet het duidelijk zijn of N-VA de begroting zal goedkeuren en de coalitie een stemming over het vertrouwen kan overleven. Die stemming is voor donderdag gepland.

MR: “Motie van wantrouwen zorgt voor land zonder bestuur”

Ook de MR spreekt duidelijke taal. De regering is niet van plan om dinsdag het vertrouwen aan het parlement te vragen, zegt MR-minister Didier Reynders op Radio 1. Logisch, vindt hij, de regering heeft nu eenmaal geen meerderheid.“Het vragen van het vertrouwen is een mogelijkheid, maar wij hebben slechts 52 stemmen”, gaf hij aan in De Ochtend.

Foto: Photo News

Hij blijft erbij dat de regering best per dossier een meerderheid zoekt, zoals bij het Migratiepact waarbij de linkse oppositie de regering steunde. Zo vindt hij dat de N-VA nu de begroting moet steunen – als de partij coherent is met zichzelf – en daarna is misschien de steun mogelijk van de groene partijen bij nieuwe klimaatmaatregelen.

Wordt de regering dan de speelbal van de oppositie? Reynders vindt van niet en wijst erop dat de regeertermijn toch bijna verstreken is. “We zijn aan het einde van de legislatuur: we hebben al veel sociaal-economische hervormingen afgewerkt. Voor ons is het belangrijk de begroting goedgekeurd te zien in het voltallige parlement en daarna volgen nog een paar dossiers. Dat zijn er niet zo heel veel meer.”

Vlaams Belang kijkt toe

Vlaams Belang zal die motie goedkeuren, maar zelf geen motie indienen omdat die door het cordon sanitair geen kans heeft, stelde Kamerfractieleidster Barbara Pas.

In januari naar de stembus?

De mogelijke gevolgen van zo’n motie van wantrouwen zijn zwaar. Als de partijen die indienen, zal de regering alsnog vallen. “Dan geeft de regering haar ontslag, belanden we in lopende zaken en heeft de regering geen enkele capaciteit meer om nog iets te doen”, beseft ook Didier Reynders. Dat wil dan weer zeggen dat we in januari opnieuw naar de stembussen moeten voor vervroegde verkiezingen.