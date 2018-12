Belgische haalt de top 20, maar Filipijnse gaat met kroontje van Miss Universe lopen

Het kroontje is uitgedeeld, het verdict is gevallen: de nieuwe Miss Universe komt uit de Filipijnen. De 24-jarige Catriona Gray werkt als model, zangeres en presentatrice, maar mag zich nu ook de schoonste van het universum noemen. De Belgische Zoë Brunet uit Namen mocht als eerste eredame van Miss België de honneurs waarnemen bij deze schoonheidswedstrijd in Bangkok en eindigde in de top 20. Een knappe prestatie, want er namen maar liefst 94 meisjes deel. Voor het eerst deed er ook een transgender mee, maar de Spaanse Angela Ponce (27) haalde de top 25 niet.