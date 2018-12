Orange kampt met internetproblemen

Brussel - Telecomoperator Orange heeft maandagochtend af te rekenen met problemen voor mobiel en vast internet. Dat bevestigt de woordvoerster. De problemen zijn er in heel het land.

“We hebben technische problemen met vast en mobiel internet. Het is niet down, maar wel onstabiel”, klinkt het. Bij sommige gebruikers zijn er immers geen problemen, maar bij anderen dan weer wel. “We werken aan een oplossing.”

De problemen startten ‘s ochtends vroeg en zijn nog steeds lopende. De storing is “nationaal”, klinkt het. Hoeveel klanten getroffen zijn, is moeilijk in te schatten omdat het zo onstabiel is.