Jobtrends in 2019: 'Werkgevers zoeken alternatieve kanalen'

VOKA Oost-Vlaanderen schudt volgend jaar heel wat initiatieven uit de mouw die bedrijven vlotter aan nieuwe medewerkers moeten helpen. Het Vlaams netwerk van ondernemingen wil een brug slaan tussen werkgevers, VDAB, onderwijsinstellingen en kandidaten: of je nu doctoraatsstudent of postdoc bent, schoolverlater, productie-arbeider of een Syrische migrant.

“We helpen bedrijven de krapte van de arbeidsmarkt op te vangen”, zegt manager Opleidingen en Arbeidsmarkt Arne Oosthuyse. “Die krapte is nog steeds enorm. In Vlaanderen kwamen vorig jaar 250.000 vacatures vrij, maar er zijn steeds minder werkzoekenden per openstaande jobaanbieding. Vanaf 2020-2021 gaat de babyboomgeneratie met pensioen en moeten er 400.000 mensen in 5 jaar tijd vervangen worden. Meer vacatures dan werkzoekenden dus.”

“Per 100 gepensioneerden staan er maar 75 jongeren klaar om die te vervangen. Maar de grote uitdaging moet echt nog komen. Een op de vier in Vlaanderen werkt niet en daarmee bengelen we aan de staart in Europa. Zeker bepaalde doelgroepen zoals mensen met een non-EU migratie-achtergrond kunnen we activeren. In Gent is maar 53% van die mensen aan de slag. Om al die doelstellingen te helpen invullen, lanceren we in 2019 verschillende initiatieven.”

1. Jobroad

“Jobroad is in Oost-Vlaanderen een gloednieuwe samenwerking tussen Accent Jobs, VDAB en VOKA Oost-Vlaanderen waarbij we nieuwkomers sneller en efficiënter willen toeleiden naar de arbeidsmarkt. We zoeken bedrijven met openstaande vacatures voor deze doelgroep, waarbij afkomst of zelfs talenkennis geen rol spelen. Kijk, mensen die je kant en klaar kunt inzetten, vind je bijna niet meer. Jobroad overtuigt dus werkgevers dat dat ook niet hoeft.”

“In 2019 organiseren we vier Jobroads: in Gent, Sint-Niklaas en Aalst. Daarbij trekken we met een groep kandidaten naar bedrijven. Er kan meteen een sollicitatiegesprek plaatsvinden om te zien of er een match is. Kandidaten kunnen aan de slag via werkplekleren in de IBO-formule van VDAB of worden meteen vast aangeworven. De meeste werkgevers zijn zelf vragende partij voor Jobroad. In andere provincies werden zo al 400 mensen aan werk geholpen.”

2. @level2work

“Hoogopgeleide anderstaligen kunnen via @level2work aan het werk op het niveau van hun diploma. Denk aan ingenieurs, laboranten, IT’ers, economen… die hier aankomen maar tegen allerlei drempels aanlopen. Samen met VDAB hebben we een traject opgezet waarbij die hoogopgeleide anderstaligen begeleid worden door een mentor (meestal een HR-verantwoordelijke in een bedrijf) die weet hoe je je troeven moet uitspelen. Een taal kan ook een troef zijn: ik begeleid zelf een Russische kandidate.”

“Wil een bedrijf een kandidaat echt ontmoeten, dan wordt die via VDAB uitgenodigd voor een gesprek. Taal speelt minder een rol dan vroeger op de werkvloer, behalve als het gaat om veiligheid en veiligheidsvoorschriften. Maar daar organiseert VDAB voor anderstaligen ook opleidingen rond. We adviseren werkgevers dan ook dat ze in hun vacatures een onderscheid moeten maken tussen nice to have en need to have om geen goeie kandidaten af te schrikken.”

3. Jobgewelt.be

“VOKA Oost-Vlaanderen probeert bedrijven te doen inzien dat de perfecte werknemer nauwelijks nog te vinden is: die hééft al werk. Daarom moet er veel meer geselecteerd worden op attitude, waarbij de gewenste competenties en skills aangeleerd worden op de werkvloer. Via WELT begeleiden we werkgevers tijdens dat proces. Kunnen we bestaande vacatures omvormen naar leerplekken? Via een netwerk van VDAB-arbeidsbemiddelaars gaan we op zoek naar profielen die die leerplekken kunnen invullen. Aan het lerend netwerk nemen HR-managers deel.”

“Er is een aangepast HR-beleid nodig voor werkplekleren. Daar coacht VOKA hen ook in. Dat doen we voor 60 bedrijven in Oost-Vlaanderen, voor alle types bedrijven en administratieve en arbeidersfuncties. In de schoot van WELT is er ook een website: jobgewelt.be, een online pop-up jobbeurs waarop we leerplekken bekend maken bij werkzoekenden en arbeidsbemiddelaars. VDAB promoot die via de webwinkels, maar jobgewelt.be wordt druk bezocht door kandidaten zelf.”

4. Duaal leren

“Voor middelbare scholieren zetten we sterk in op duaal leren. Studenten op de werkvloer promoten we verder bij het bedrijfsleven, want het is de toekomst. Duaal leren voeren we ook echt in op vraag van bedrijven. Pas afgestudeerden moeten van bijna nul weer opgeleid worden om arbeidsmarktrijp te worden. Daar biedt duaal leren een antwoord op.”

“VOKA brengt bedrijven in contact met onderwijsinstellingen in Oost-Vlaanderen: zo ontstaat een mooie wisselwerking. In 2019 zetten we ook in op duaal leren in het hoger onderwijs. Vooral op de HBO5-richtingen gaan we pilootprojecten opzetten. Bijvoorbeeld de HoGent en de Arteveldehogeschool zijn zelf vragende partij.”

