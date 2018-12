Surfer krijgt maar liefst vijf enorme golven over zich heen, maar ontsnapt aan het ergste

De Braziliaan Thiago Jacaré mocht afgelopen vrijdag van veel geluk spreken dat dit niet erger is afgelopen. De surfer kwam in het Portugese Nazaré in een erg benarde situatie terecht nadat hij door een grote golf een val maakte. Hij bleef verschillende keren een tijdlang onder water, maar overleefde het incident.

In totaal kreeg hij maar liefst vijf enorme golven over zich heen. Enkele mannen op jetski’s probeerde in de tussentijd om hem in veiligheid te brengen, maar dat is verre van eenvoudig. Uiteindelijk konden Jacaré zich vastklampen aan de achterkant van een jetski en werd hij tot op het droge getrokken. Hij werd onmiddellijk afgevoerd naar het ziekenhuis.

Nazaré is een erg populaire plek voor surfers, mede dankzij de immense golven die de durfals er kunnen trotseren. Begin oktober kon een landgenote van Jacaré overigens het wereldrecord surfen bij de vrouwen breken. Ze kon toen een golf bedwingen van maar liefst 20,72 meter.

