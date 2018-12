Bedrukte gezichten bij Anderlecht, assistenten Belhocine en De Roeck nemen over tot aan winterstop

Het ontslag van Hein Vanhaezebrouck zorgt voorlopig nog niet voor opluchting bij Anderlecht. De spelers verschenen met bedrukte gezichten voor de training in Neerpede. Ook de assistenten van Vanhaezebrouck meldden zich. Assistent-coach Karim Belhocine en beloftencoach Jonas De Roeck nemen voorlopig over tot aan de winterstop.

“Voor de volgende twee wedstrijden neemt Karim Belhocine de taak van hoofdcoach voor zijn rekening”, laat Anderlecht weten. “Hij krijgt daarvoor de steun van Jonas De Roeck als assistent-coach.”

Anderlecht moet voor de winterstop nog op bezoek bij Moeskroen (22 december) en het sluit 2018 af met een thuiswedstrijd tegen Waasland-Beveren (27 december).

In die wedstrijden, de laatste twee van 2018, moet paars-wit nog punten scoren, anders dreigt het nog voor Nieuwjaar uit de top zes te vallen. Door de 2-1 nederlaag van zondag uit bij Cercle Brugge is de sportieve malaise immers compleet bij de Belgische recordkampioen. Het bestuur had een negen op negen vooropgesteld in het slot van 2018 en bij de eerste etappe in Brugge liep het al mis. Paars-wit staat zo met een één op twaalf achter de naam, enkel in eigen huis tegen Charleroi kon er een punt gehaald worden. Anderlecht wist dit seizoen nog maar negen keer te winnen in de Jupiler Pro League, na een twaalf op twaalf in de competitiestart. Sinds 18 augustus kon Anderlecht dus maar vijf keer meer winnen, de laatste zege dateert intussen al van 11 november. In de stand blijven ze wel vierde met 31 punten, elf minder dan leider Racing Genk.

Nog wachten op technisch directeur

Na de overname van de club werden er ook organisatorisch heel wat wijzigingen doorgevoerd. Zo wordt er nog gewacht op de komst van een nieuwe sportieve directeur.

“De club finaliseert de onderhandelingen met de nieuwe technisch directeur en analyseert de verdere reorganisatie van de sportieve staff”, klinkt het nog.

Voor physical coach Gino Caen lijkt de kans klein dat hij mag blijven. Voor Caen zou een terugkeer naar KV Kortrijk onder de vleugels van Yves Vanderhaeghe wel een optie zijn.

Alleen Sven Kums wilde bij zijn aankomst in Neerpede kort kwijt dat “de trainer niets te verwijten valt”.

Coucke op de Pro League

Voorzitter Marc Coucke was niet op de club: hij moest als voorzitter van de Pro League vandaag vergaderen in Brussel. Op de raad van bestuur en de algemene vergadering zal de Pro League met een expertenpanel vergaderen en stemmen over maatregelen tegen spelersmakelaars. Over het ontslag van Vanhaezebrouck wilde hij niets kwijt: “Geen commentaar...”

Maar ook de spelers verschenen vanmorgen in Neerpede niet met een glimlach:

