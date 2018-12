Onhandige dief klimt over omheining supermarkt in Limburg en blijft met broek aan hek hangen

Bocholt - Een inbreker heeft in de nacht van zaterdag op zondag zijn broek moeten laten zakken om te kunnen ontsnappen. De man bleef vasthaken aan de pinnen op de omheining van de Spar in Kaulille (Bocholt) waar hij bier kwam stelen. Hij is opgepakt.

De uitbater van de Spar Craeghs in Kaulille, deelgemeente van Bocholt, ontdekte zondagochtend dat er weer eens dieven op bezoek waren geweest. Er waren niet alleen voetsporen in de sneeuw, op de camerabeelden, gemaakt door de beveiligingscamera’s, was duidelijk te zien hoe een inbreker in de nacht van zaterdag op zondag over de omheining kroop om bier te stelen.

Toen hij wilde vertrekken verloor hij zijn evenwicht en schoof naar beneden. Daarbij bleef hij met zijn broek aan een van de pinnen boven op de omheining hangen.

Voorbijgangers stopten met een wagen, hielpen hem bevrijden, en reden door. Daarop vertrok de dief met de fiets. En met zijn buit: een bak bier en 24 blikken pils.

Uitbaters Jos Craeghs en Alice Croonen Foto: gvb

“Hij is zelfs nog een keer teruggekomen. En opnieuw bleef hij haken aan de omheining”, zegt uitbater Jos Craeghs. Ongeveer een uur heeft hij daar ondersteboven gehangen. Het sneeuwde, dus zal hij wel serieus onderkoeld geweest zijn. Uiteindelijk liet hij zijn broek zakken in de hoop te kunnen ontsnappen, maar het lukte niet.

Voorbijgangers verwittigden uiteindelijk de politie van de zone CARMA. De dader is geen onbekende voor het gerecht.

bekijk ook

“Domste inbrekers ooit” brengen iedereen aan het lachen met diefstal die al na enkele seconden fout gaat

Inbreker wil supermarkt binnendringen via plafond, maar dat verloopt niet helemaal volgens plan