Driejarig kind kritiek na brutale verkrachting in Delhi: dader hard aangepakt door buurtbewoners

In het Indiase Delhi is een driejarig kind in kritieke toestand nadat het verkracht werd door haar veertigjarige buurman. De ouders van het kind waren niet thuis, de dader lokte het kind in een steegje. Buurtbewoners die de man betrapten hebben hem zwaar toegetakeld.

Het kindje werd bewusteloos en hevig bloedend in een wijk in het zuidwesten van Delhi gevonden en naar een ziekenhuis gebracht, waar ze geopereerd werd. Over haar toestand bestaat onduidelijkheid, volgens de politie is het kind stabiel maar volgens Swati Maliwal, de voorzitster van de vrouwencommissie van de hoofdstedelijke regio, vecht het kind voor haar leven.

Dag op dag, 6 jaar geleden

Net zes jaar geleden, op 16 december 2012, werd een 23-jarige studente geneeskunde na een bioscoopbezoek in Delhi in een bus door verschillende mannen brutaal verkracht. Ze overleed dertien dagen later aan haar verwondingen. De zaak had fel protest en een openbaar debat over het probleem rond seksueel geweld in India uitgelokt. Enkele maanden later werd de wetgeving hierover verstrengd.

Gruwelijk seksueel geweld tegen vrouwen en ook kinderen in India blijft echter dagelijkse kost. Volgens officiële statistieken werden in 2016 in India meer dan 19.000 verkrachtingen van minderjarigen geregistreerd. De echte cijfers liggen wellicht hoger.

Na de verkrachting van en de moord op een achtjarig meisje werd in de lente van dit jaar beslist de verkrachting van meisjes onder de twaalf jaar onder de doodstraf te plaatsen. Justitie werkt echter zeer langzaam - tienduizenden procedures wegens kindermisbruik wachten nog op hun behandeling.