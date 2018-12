Romelu Lukaku krijgt er opnieuw duchtig van langs in Engeland: “Hij verstopt zich”

Manchester United blijft op de sukkel. De stoel van José Mourinho wankelt al een heel seizoen en zijn einde lijkt echt nabij na de topper in Liverpool en - vooral - de manier waarop die werd verloren. Maar niet alleen de Portugees wordt in Engeland op de korrel genomen. Romelu Lukaku kon tegen mannen als Virgil van Dijk en Dejan Lovre niets klaarmaken. “De problemen van Lukaku tonen aan wat volgens mij op Old Trafford fout gaat”, was analist Alan Shearer hard in het tv-programma Match of the Day. Al gaf hij ook toe dat Lukaku niet alleen schuld treft.

Scoren lukt alweer niet in een topper, Romelu Lukaku kreeg wel een assist achter zijn naam maar dat kwam enkel omdat zijn voorzet uit de handen van doelman Alisson glipte en zo bij Jesse Lingard belandde, die alert reageerde en de 1-1 in doel werkte. Uiteindelijk zou het echter 3-1 worden en bleek United voorin onmachtig. Vijf minuten voor de pauze kreeg Lukaku nog geel voor een harde tackle op Keita.

Analist Alan Shearer merkte op dat Lukaku “bij lange na niet goed genoeg” was tegen Liverpool.

“De problemen van Lukaku tonen aan wat volgens mij op Old Trafford fout gaat. Behalve David De Gea is er denk ik geen enkele speler die nog maar in de buurt van zijn potentieel speelt. Ik keek vandaag naar de prestaties van Lukaku en het was bij lange na niet goed genoeg. Na twee minuten won Virgil van Dijk een duel van Romelu Lukaku - tot groot jolijt van de fans op Anfield - en vanaf dan liep het mis. Van Dijk en Lovren pestten hem een ganse middag, maar iemand die zo groot en sterk is als Lukaku kan niet worden gepest. Hij werd misschien overklast maar mag zich daar niet zomaar bij neerleggen. Want net dan heeft United een sterk speerpunt nodig.”

“Hij verstopt zich”

Shearer gaf wel toe dat de situatie niet geheel de fout van Lukaku was: de Rode Duivel werd ook niet goed bediend. “Toegegeven, de ballen die hij krijgt zijn op zijn best ‘gemiddeld’. Hij weet niet of hij nu naar de bal moet komen of diep moet gaan. Hij begint zich daarom te verstoppen, hij wil niet betrokken worden bij het spel omdat hij niet krijgt wat hij wil.”

“Ik heb in kleedkamers gezeten waar spelers, waaronder ikzelf, de coach niet langer steunden. Maar als je als speler van een voetbalveld afstapt, moet je jezelf in de spiegel bekijken en je de vraag stellen “heb ik vandaag alles gegeven?” Alleen De Gea, zeker kan dat zeggen. Hun lichaamstaal - op het veld en op de bank - zegt genoeg. Zij moeten nochtans ook hun verantwoordelijkheid nemen, Het zou te gemakkelijk zijn om de manager de schuld van alles te geven. De verdediging was verschrikkelijk, het middenveld liep verloren en de aanval werd gepest.”

Lukaku scoorde vorig seizoen nog 27 doelpunten voor United en speelde een sterk WK, maar dit seizoen lijkt hij een schim van zichzelf. De Rode Duivel blijft hard werken maar mist precisie en kalmte voor doel: dit seizoen kon hij nog maar zes keer scoren in alle competities. Lukaku meent de reden van zijn minder presteren te kennen: te veel spieren.

Voor Manchester United en de geplaagde José Mourinho was de nederlaag sowieso een nieuwe mokerslag: de Mancunians staan pas zesde en volgen al op acht punten van Arsenal, de nummer vijf in het klassement.

Volgens Shearer wordt de komende transferperiode cruciaal: “Er moet iets gehaald worden. Want wat er nu is, is niet goed genoeg.”