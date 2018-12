Twee jaar cel voor kelner die werkgever bestal

Brugge / Blankenberge - Een 41-jarige kelner is door de Brugse strafrechter veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf, waarvan de helft met uitstel, voor het jarenlange bestelen van zijn toenmalige werkgever. Tom M. maakte het restaurant in Blankenberge liefst 303.000 euro lichter.

De boekhouder van restaurant De Oesterput maakte in september 2016 aan de zaakvoerder duidelijk dat de man op grote schaal bestolen werd. Onderzoek van de camerabeelden wees uit dat Tom M. op twee weken tijd ruim 800 euro meegriste uit de kassa. Volgens het openbaar ministerie zou de beklaagde sinds 2004 liefst 303.000 euro achterovergedrukt hebben. Toen de feiten aan het licht kwamen, zat M. vijf dagen in voorhechtenis.

De advocate van de burgerlijke partij haalde uit naar de levensstijl van de kelner. Zo zou hij tot 2.000 euro per maand uitgegeven hebben aan restaurantbezoeken. “Hij maakte overal grote sier en stoefte daarmee op sociale media”, aldus meester Daphné Dumery. M. zou ook tienduizenden euro’s vergokt hebben en ging vaak op reis, onder andere naar Thailand. “Na de breuk met zijn vrouw spendeerde hij het geld aan drank en vrouwen”, vulde de procureur aan.

Volgens de verdediging was er absoluut geen sprake van een buitensporige levensstijl. De buit zou volgens meester Dirk Vandamme dan ook slechts een slordige 15.000 euro bedragen. De advocaat van de beklaagde legde uit dat er ook andere verklaringen mogelijk zijn voor de grote tekorten in de kassa. “Over het zwarte circuit in die zaak wordt hier in alle talen gezwegen. Door alles in de schoenen van mijn cliënt te schuiven, kan hij het gat in de kassa verklaren aan de fiscus.” De burgerlijke partij gaf toe dat De Oesterput in 2012 tegen de lamp liep, maar benadrukte dat alles sindsdien volgens het boekje verloopt.