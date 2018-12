Tania De Jonge (Open Vld) slaagt niet in coalitievorming, onbestuurbaarheid dreigt in Ninove

Ninove - In het Oost-Vlaamse Ninove heeft huidig burgemeester Tania De Jonge (Open Vld) geen coalitie kunnen vormen met N-VA en de partij Samen. Omdat niemand samen wil gaan met Forza Ninove, dreigt nu de onbestuurbaarheid.

“Open Vld heeft besloten geen verdere stappen meer te ondernemen. Ik ga op zoek naar nieuwe uitdagingen”, zegt De Jonge. Daardoor dreigt de onbestuurbaarheid in Ninove, waar Guy D’haeseleer van Forza Ninove, die zetelt in het Vlaams Parlement voor Vlaams Belang, twee zetels te kort heeft om een college met meerderheid te installeren.

De Jonge had eerder al een ultimatum gesteld aan D’haeseleer en aangekondigd zelf gesprekken te zullen beginnen indien Forza Ninove geen meerderheid kon voorstellen. Open Vld vroeg aan de twee andere partijen in de Ninoofse gemeenteraad, N-VA en Samen, om gesprekken op te starten voor een alternatieve meerderheid.

“Samen was bereid om te komen luisteren naar een verkennend gesprek. De N-VA liet na een bespreking op hun partijbestuur weten niet in te gaan op de uitnodiging en te blijven kiezen voor de oppositie”, zegt De Jonge. “Wij hadden met Samen een gesprek om hen dit mee te delen en kwamen gezamenlijk tot de conclusie dat het hierdoor onmogelijk is om een stabiele coalitie op de been te brengen. Open Vld heeft daarbij besloten geen verdere stappen meer te ondernemen.”