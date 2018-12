Haalbare kaart voor Genk in Europa League, venijnige tegenstander voor Club Brugge

Om 13u werd in Nyon geloot voor de 1/16de finales van de Europa League, met Club Brugge en Racing Genk als overgebleven Belgische clubs. De Limburgers werden als reekshoofd gekoppeld aan het Tsjechische Slavia Praag, de Bruggelingen treffen met het Oostenrijkse Red Bull Salzburg een venijnige tegenstander. Genk mag als reekshoofd op 14 februari eerst op verplaatsing spelen, Club begint thuis.

KRC Genk was reekshoofd bij de loting en kreeg met Slavia Praag een op papier haalbare tegenstander. Al deed de Tsjechische ploeg het al meer dan behoorlijk in deze Europa League: het werd tweede in zijn poule met slechts één puntje minder dan Zenit en schakelde FC kopenhagen en Bordeaux uit. Ze staan momenteel op de eerste plaats in de Tsjechische competitie. Met Peter Olayinka loopt er één voor Belgen bekende naam rond: de 23-jarige Nigeriaanse spits kwam deze zomer van AA Gent, nadat hij eerder door de Buffalo’s was uitgeleend aan Zulte Waregem.

Geen grote affiche voor Brugge

Club Brugge ontwijkt kleppers als Chelsea, Arsenal en Napoli maar treft met het rijke Red Bull Salzburg een niet te onderschatten tegenstander. De Oostenrijkse club kan teren op een gigantisch budget van sponsor Red Bull en schopte het vorig jaar tot de halve finales van de Europa League nadat het onder meer Borussia Dortmund en Lazio Roma uitschakelde. Uiteindelijke verloren ze van Olympique Marseille in de halve finale. Dit seizoen won het oppermachtig zijn poule in de Europa League met 18 op 18 tegen ploegen als Leipzig, Rosenborg en Celtic. In de Champions League-voorronde werden ze wel uitgeschakeld door Rode Ster Belgrado. Salzburg is dit seizoen nog ongeslagen en staat momenteel veertien punten los in de Oostenrijkse eerste klasse. Sterspelers in het elftal zijn de twee jonge Malinese middenvelders Diadie Samassékou en Amadou Haidara, die al op de radar van heel wat topclubs staan. De Israëliër Moanes Dabbour is dan weer een echte sluipschutter met 20 goals in 30 matchen.

De heenwedstrijden worden op 14 februari gespeeld, de terugwedstrijden een week later. Racing Genk mag als reekshoofd eerst op verplaatsing spelen, Club werkt zijn heenwedstrijd thuis af.

Genk en Club Brugge waren de enige Belgische ploegen die de trommel ingingen. Standard sneuvelde donderdag nog op de slotspeeldag van de groepsfase en Anderlecht was al langer zeker van de uitschakeling. AA Gent geraakte in de zomer niet voorbije de voorrondes.

Loting 1/16e finales:

Viktoria Plzen - Dinamo Zagreb

Club Brugge - Red Bull Salzburg

Rapid Wien - Inter

Slavia Praag - KRC Genk

Krasnodar - Leverkusen

Zürich - Napoli

Malmö - Chelsea

Shaktar - Frankfurt

Celtic - Valencia

Rennes - Betis

Olympiakos - Dynamo Kiev

Lazio Roma - Sevilla

Feherbahçe - Zenit Sint-Petersburg

Sporting Lissabon - Villarreal

Bate Borisov - Arsenal

Galatasaray - Benfica