Voetbaljournalist en auteur Jean Derycke overleden

De redactie van de Franstalige krant L’Avenir rouwt om voetbaljournalist Jean Derycke, die zondagnacht bij hem thuis onverwacht overleden is. Derycke werd amper 42 jaar oud en laat een vrouw en vier dochtertjes na.

Jean Derycke was al sinds eind jaren negentig aan de slag als sportjournalist en volgde voor L’Avenir onder meer eersteklasser Charleroi en de Rode Duivels, die hij vergezelde op het WK van 2014 in Brazilië en het EK 2016 in Frankrijk. Onlangs bracht hij nog een boek uit over Charleroi-coach Felice Mazzu.

“Met droefheid vernemen we het overlijden van Jean Derycke. Een journalist met een erg sterke pen die altijd goed gezind was. We’ll miss you”, betuigde de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) zijn medeleven.