Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov vergelijkt Oekraïense overheid met nazi’s

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov heeft het Oekraïense leiderschap maandag vergeleken met nazi’s. Tegelijk heeft hij opnieuw ontkend dat Rusland tegen Kiev oorlog voert in het oosten van Oekraïne.

“We vechten niet tegen het Oekraïense regime”, zei Lavrov aan de Russische krant Komsomolskaja Pravda. “Russischtalige burgers van Oekraïne die in het Donbass (het Donetsbekken in het oosten van Oekraïne, nvdr.) leven, vechten tegen het Oekraïense regime, dat alle karakteristieken heeft nazistisch en neonazistisch te zijn”, aldus de Russische minister, zonder daar dieper op in te gaan.

Het Donetsbekken grenst aan Rusland. In het gebied woedt daar een oorlog tussen pro-Russische separatisten en het Oekraïense leger. Volgens Kiev is Rusland direct betrokken in het conflict. Meer dan 10.000 mensen, onder wie 2.700 burgers, zijn volgens de Verenigde Naties omgekomen bij de gevechten

Lavrov beklemtoonde dat Rusland een relatie met de Oekraïense overheid behoudt, afzonderlijk van “dit regime dat aan de macht belandde door het verraad van het Westen van alle normen van het internationaal recht”.