Hoe het komt dat Real Madrid zichzelf niet meer is - en zo het WK voor clubs een pak interessanter maakt

Aaah, het WK voor clubs is er weer. Het meest belangrijke onbelangrijkste toernooi van het jaar is telkens weer goed voor de ontdekking van een exotisch talentje en een doelman die de wedstrijd van zijn leven speelt om steevast te eindigen in een finale die gewonnen wordt door de Europese afgezant. Al heeft het WK dit jaar plots wel enige sportieve waarde: Real Madrid moet er zichzelf opnieuw uitvinden. En wel hierom.