Restaurants sluiten de deuren met Kerst en Nieuwjaar: “Wie wil werken, is te duur”

Steeds meer restaurants in Limburg sluiten de deuren op Kerst en Nieuwjaar omdat ze niet genoeg personeel vinden om te werken. “En wie wel wil werken, is te duur”, klinkt het in de horeca. De feestdagen worden daarom geschrapt of er wordt gekozen om te werken met een minimumbezetting en geen écht feest te organiseren. “Het is een trend die zich doorzet”, zegt Hasselaar Filip Vanheusden van Horeca Vlaanderen aan TV Limburg. Naast de feestdagen, is openen op zondag ook niet altijd economisch rendabel meer voor een restaurant.