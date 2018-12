Juventus niet blij met loting, maar: “Cristiano is de man van de Champions League”

De Tsjech Pavel Nedved, Juventusicoon en vicevoorzitter van de Italiaanse topclub, heeft in een interview met het Italiaanse Sky gereageerd op de loting voor de achtste finales van de Champions League. Daarin neemt Juventus het op tegen het Spaanse Atlético Madrid. Nedved is op zijn hoede voor de stugge Madrilenen.

LEES OOK. Opvallende affiches in aantrekkelijke 1/8e finales in Champions League

“Onze trainer zegt vaak dat het niet uitmaakt of we eerste of tweede worden in de groep, maar dat we gewoon moeten doorstoten. Vandaag is het bewijs dat zoiets niet altijd klopt. Hoewel we groepswinnaar werden, krijgen we de sterkste tegenstander. Soms heb je geluk nodig, vandaag hadden we dat niet”, klinkt het bij de 91-voudige oud-international.

Nedved beseft dat het een gesloten duel wordt. “Ze zijn heel evenwichtig en moeilijk te bestrijden. Hun spel is gebaseerd op een sterke defensie, maar ook vooraan zijn ze met Griezmann gevaarlijk. Het wordt een moeilijke wedstrijd met ongetwijfeld weinig doelpunten”, waarschuwt de Tsjech.

Juventus kan rekenen op een Cristiano Ronaldo in uitstekende vorm. Afgelopen weekend scoorde de Portugese superster voor de zesde uitwedstrijd op rij in de Serie A, en brengt zo zijn totaal op tien doelpunten in negentien duels. De ex-speler van Real Madrid weet als geen ander bij Juventus hoe ze Atlético Madrid moeten aanpakken. Nedved erkent de waarde van Ronaldo. “Cristiano is de man van de Champions League. Dat heeft hij met zijn doelpunten en prestaties altijd laten zien. Ons team is sterk, we moeten rustig en zelfzeker blijven.”