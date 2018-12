Na uur zoeken vindt Brusselse brandweer jongeman die vastzit in afzuigbuis restaurant

Brussel - De Brusselse brandweer heeft zondagnacht de handen vol gehad met een wel zeer opmerkelijk karweitje. Ze heeft namelijk meer dan een uur nodig gehad om een jongeman te bevrijden uit een buis van het dampafzuigsysteem van een restaurant op de Anspachlaan.

De Brusselse politie kreeg zondagavond een noodoproep voor iemand die gekneld zat in het dampafzuigsysteem van een restaurant. Dat restaurant bevindt zich op het gelijkvloers maar het afzuigsysteem, dat via de dampkappen boven de kookvuren alle stoom afzuigt, loopt door tot op het dak.

Ter plaatse was het allesbehalve duidelijk waar de onfortuinlijke geknelde zich precies bevond. Pas na een uur zoeken, konden de hulpdiensten hem lokaliseren op de tweede verdieping van het gebouw. Daar konden ze de jongeman vervolgens ook bevrijden uit zijn benarde positie, waarna hij werd overgebracht naar het Sint-Jansziekenhuis.

Waarom of hoe de jongen in de buis was terechtgekomen, is niet duidelijk, maar volgens de politie ging het alvast niet om een inbraakpoging.