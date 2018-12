Venijnig? Ivan Leko tevreden met loting van Club Brugge: “We hebben zeker een kans om door te gaan”

Met het Oostenrijkse RB Salzburg kwam er maandagmiddag voor Club Brugge een verraderlijke tegenstander uit de trommel bij de loting voor de zestiende finales van de Europa League. Toch is Club-coach Ivan Leko “zeer tevreden” met de loting. “Ik schat onze kansen in op fiftyfifty”, aldus de Kroaat.

“Salzburg is een goeie ploeg, met een goeie trainer”, weet Leko. “Ze haalden 18 op 18 in de groepsfase van de Europa League dit seizoen, het is dus zonder meer een te duchten tegenstander. Een team uit het Verenigd Koninkrijk of Spanje lijkt misschien aantrekkelijker op het eerste gezicht, maar tegen Salzburg hebben we zeker een kans om door te gaan.”

“Salzburg speelde vorig seizoen de halve finales van deze competitie en ik denk dat het ook de ambitie moet zijn voor Belgische ploegen om zo ver mogelijk te geraken in de Europa League. We hebben een goeie campagne in de Champions League achter de rug en willen nu hetzelfde doen in de Europa League. Met de steun van onze twaalfde man moeten we op 14 februari een goeie uitgangspositie zien te bemachtigen.”

Kort portret van RB Salzburg

Naam: Football Club Red Bull Salzburg

Bijnaam: Die Roten Bullen

Land: Oostenrijk

Oprichting: 13 september 1933 (SV Austria Salzburg)

Stadion: Red Bull Arena

Capaciteit: 31.000

Eigenaar: Dietrich Mateschitz

Voorzitter: Harald Lürzer

Coach: Marco Rose

Topspelers: Diadie Samassékou (Mal), Amadou Haidara (Mal, Moanes Dabbour (Isr)

Erelijst:

Landskampioen: 12

Vicekampioen: 4

Bekerwinnaars: 5

Supercup: 3

UEFA Cup: verliezend finalist 1994

RB Salzburg is de regerende landskampioen en ongeslagen competitieleider in de Oostenrijkse Bundesliga. In de Europa League lieten ze in de groepsfase een achttien op achttien noteren in een poule met Leipzig, Celtic en Rosenborg. Ook in de Oostenrijkse Beker zijn ze nog actief, waardoor ze dit seizoen op alle fronten nog ongeslagen zijn. Vorig seizoen sneuvelden ze pas in de halve finales van de Europa League tegen het Franse Olympique Marseille.