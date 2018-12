Pechvogel Thomas Vermaelen staat opnieuw weken aan de kant, deze keer met een kuitblessure

Pech blijft Thomas Vermaelen achtervolgen: nadat de 33-jarige verdediger meer dan een maand aan de kant stond met een hamstringblessure, staat hij opnieuw enkele weken aan de kant met een kuitblessure, dat laat zijn club FC Barcelona weten.

Thomas Vermaelen werd tegen Levante in de 52e minuut gewisseld nadat hij iets voelde in zijn rechterkuit. Barça won uiteindelijk met 0-5 forfaitcijfers. Tests wezen uit dat hij een spierscheur opliep en ongeveer vier weken buiten strijd zal zijn. Dit jaar zal hij dus niet meer in actie komen.

Vermaelen was nog maar pas hersteld van een hamstringblessure, die hij medio oktober opliep in de Nations League-thuiswedstrijd tegen Zwitserland. Op 5 december maakte hij zijn rentree bij de bekerwedstrijd tegen Cultural Leonesa.

Dit seizoen kwam de Rode Duivel slechts in actie in drie competitiewedstrijden, één keer in de Copa del Rey en twee keer in de Champions League. In totaal goed voor 392 minuten...

Einde in mineur bij Barça?

Het zou best wel eens kunnen dat het zo een einde in mineur wordt voor Vermaelen bij Barça. De verdediger is immers einde contract na dit seizoen en als ze nog iets voor hem willen krijgen, zal de Catalaanse club hem in deze wintertransferperiode ergens moeten zien te slijten...