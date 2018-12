Eerste keer anticonceptie bij vis

In Burgers’ Zoo in de Nederlandse stad Arnhem is voor het eerst succesvol anticonceptie toegepast bij een vissoort, meldt de dierentuin. Het vakblad Journal of Fish Biology publiceert hierover maandag een wetenschappelijk artikel.

Bioloog Max Janse en dierenarts Henk Luten van Burgers’ Zoo implanteerden met succes een anticonceptierietje in de linker borstvin van een vrouwelijke adelaarsrog van de soort Aetobatus ocellatus, waarvan de dierentuin de grootste kweker is.

Deze vorm van anticonceptie wordt al jarenlang succesvol toegepast bij veel zoogdiersoorten, maar het is voor het eerst dat deze methode succesvol bij een vissoort wordt gebruikt. Volgens de dierentuin heeft de “opmerkelijke wereldprimeur baanbrekende gevolgen voor de internationale kweekprogramma’s van vissoorten”.

Zo waren in het Arnhemse kweekprogramma twee vrouwelijke adelaarsroggen zo succesvol dat er een “oververtegenwoordiging” dreigde van hun genetisch materiaal in de Europese populatie van deze vissoort.

Bij een van deze twee vissen is de anticonceptie toegepast, de ander werd verplaatst naar een ander aquarium.

De bedoeling van de kweekprogramma’s voor haaien- en roggensoorten is om genetisch gezonde aquariumpopulaties in stand te houden. Exemplaren van beschermde soorten kunnen in de toekomst wellicht teruggezet worden in de natuur.

De anticonceptie geldt als “extra methode van populatiebeheer”, waarmee de kweekprogramma’s nog beter uitvoerbaar zijn.