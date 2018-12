Drugscrimineel omgebracht in oldtimergarage, eigenaar opgepakt

Stekene - De beruchte drugscrimineel Raouf B. A. (41), die twee weken geleden vermoord werd teruggevonden in het Nederlandse Kloosterzande, is om het leven gebracht in een garage voor oldtimers in Stekene. De eigenaar van de garage werd opgepakt op verdenking van moord.

Het gerecht van Dendermonde en het federale politie zijn al enkele dagen bezig met het onderzoeken van de loods van Vintage Cars House. Tijdens het onderzoek zouden de speurders bloedsporen hebben aangetroffen, die vermoedelijk van Raouf B. A. zijn.

Alles wijst er op dat Raouf B. A. in het gebouw om het leven werd gebracht en daarna in zijn eigen Range Rover naar het Nederlandse Kloosterzande werd overgebracht. Daar werd hij aan de Zeedijk achtergelaten. De Range Rover werd door de dader(s) in brand gestoken.

Raouf B.A. zou een regelmatig bezoeker zijn geweest van Vintage Car House. Hij zou ook een persoonlijke kennis zijn geweest van de eigenaar van de oldtimer garage. De man werd aangehouden op verdenking van moord. Het parket van Dendermonde wil voorlopig geen commentaar kwijt.