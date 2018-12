Radja Nainggolan over zijn plannen na het voetbal en ‘berucht’ leven naast het veld: “Ik zou snel vijanden maken”

Na een korte periode van afwezigheid maakte Radja Nainggolan afgelopen weekend zijn wederoptreden bij Inter (1-0-zege tegen Udinese). Goed nieuws dus voor de middenvelder, die in een interview terugblikte op zijn transfer van Rome naar Milaan. “Er was een periode dat ik daarover heel bitter was”, aldus ‘Il Ninja’.

Vijf keer moest Nainggolan verstek laten gaan voor een wedstrijd van de Nerazzurri vanwege een blessure. Zijn allerbeste niveau haalde de 30-jarige middenvelder nog niet, ondanks drie doelpunten tot nu toe. Desalniettemin voelt Nainggolan zich thuis in Milaan.

“Mijn ploegmaats en de club hebben mij goed ontvangen”, vertelde Nainggolan in een gesprek met Undici. “Dat is belangrijk voor mij omdat het niet makkelijk is om van club te veranderen. Ik heb me altijd verbonden gevoeld met de plekken waar ik speel. Bij Cagliari en Roma gaf en kreeg ik veel. Ik ben dus blij om hier te zijn. Er is een coach (Luciano Spalletti, red.) die me graag wilde en met wie ik een uitstekende relatie heb. Roma? Toen ze me wilden verkopen, heb ik die band doorgeknipt. Er was een periode dat ik heel bitter was over hoe mijn carrière bij Roma werd afgesloten.”

“Ik moet uitgaan”

Uiteraard kreeg Nainggolan ook weer vragen over zijn leven naast het veld. “Mijn manier van spelen zorgt ervoor dat ik gerespecteerd en geliefd word, omdat ik me altijd volledig geef. Naast het veld is dat wat anders. Je moet jezelf amuseren. Als je dat niet doet wanneer je jong bent, wanneer dan wel? Er zijn spelers die tot 05u00 in de ochtend opblijven door de adrenaline na een match. Anderen gaan liever iets eten met vrienden. Ik zie het grote verschil daartussen niet. Als ik altijd van het veld naar huis en andersom zou leven, zou mijn hoofd het niet lang volhouden. Ik moet uitgaan om te ontspannen.”

En wat na zijn carrière? “Ik ga zeker niets doen in het voetbal. Niet als coach en niet als analist. Zeker dat laatste zou onmogelijk zijn voor mij. Ik ben te eerlijk en zeg meteen wat in me opkomt, zonder filter. Ik zou snel vijanden maken, waardoor ze me naar de uitgang zouden bewegen.”

Nainggolan en Inter staan momenteel derde in de Serie A, op zes punten van Napoli en veertien punten van leider Juventus. In de Champions League werden de Nerazzurri pijnlijk uitgeschakeld door Tottenham, dat evenveel punten telde in de groep. In de Europa League speelt Inter tegen Rapid Wien.