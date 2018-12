Deze zeven maatregelen neemt de Pro League om problemen met voetbalmakelaars te bannen

Brussel - De Algemene Vergadering van de Pro League heeft maandag unaniem ingestemd met zeven basisprincipes die de problematiek rond de makelaars uit de voetbalwereld moet bannen. Onder de zeven basisprincipes behoort onder meer de oprichting van een onafhankelijk clearinghouse, dat toezicht houdt op de contracten die tussen spelers en makelaars afgesloten worden en op de transfers van de spelers.

Nog een maatregel die de Pro League neemt is dat alle makelaars, ook buitenlandse, zich moeten registreren en zich dus aan de voorwaarden van de Pro League moeten houden. Clubs verbinden zich ertoe om enkel met geregistreerde makelaars te werken.

Het expertenpanel van Pro League-CEO Pierre François, minister van Staat Melchior Wathelet en sportadvocaat Wouter Lambrecht deed de afgelopen twee maanden een rondje bij alle stakeholders.

De bedoeling is dat een beperkt aantal maatregelen in januari al worden doorgevoerd. Zo zullen alle makelaars zich moeten registreren en aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen. Tegen de volgende zomermercato hoopt de Pro League een aantal zaken door te voeren in de licentievoorwaarden van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB), waardoor clubs hun proflicentie kunnen verliezen als ze de gedragscode met de voeten treden. Om de wetgevende drietrapsraket te vervolledigen, hoopt de Pro League die licentievoorwaarden uiteindelijk (deels) om te zetten in afdwingbare en duidelijke wetgeving.

Zeven punten in de aanbevelingen:

1. Wie kan tussenkomen als agent? Best een instituut met een deontologische code. Maar dat is op middellange termijn, want het vereist een vereist tussenkomst van de wet. Op korte termijn: clubs zullen enkel met geregistreerde agenten kunnen werken. Tegen midden 2019. Clubs die met andere agent werken, zullen gestraft worden.

2. Wie betaalt de agent? Terug naar het juridisch kader: de speler betaalt de agent, niet de club.

3. Oprichten op instructie van de Pro League van een onafhankelijk clearing house. De makelaars zullen aan het clearing house een lijst moeten overmaken van alle spelers waarmee ze contracten hebben, ook de clubs moeten hun contracten moeten melden. Geen enkel fonds zal vrijgegeven worden als de partijen zich niet schikken naar de regels. Het clearing house zal toezien op het naleven van al deze maatregelen.

4. De commissies worden geleidelijk uitbetaald naargelang de duur van het contract van de speler.

5. Het makelaarscontract kan op ieder moment opgezegd worden. Kan wel enkel na een "cool off" periode, niet onmiddellijk.

6. Benaderen van minderjarigen kan niet. Makelaars die dat doen zullen hun registratie als makelaar verliezen.

7. De Pro League zal infosessies voor jonge spelers en hun ouders inrichten.