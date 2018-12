Aalst -

De politie van Aalst is de bende op het spoor die al een paar weken lang voor onrust zorgt in de stad. In totaal gaat het om 16 jongeren uit de Brusselse Noordrand, die afzakken naar Aalst om andere jongeren en volwassenen af te persen. De burgemeester en politie hebben afspraken gemaakt over hoe ze het fenomeen kunnen aanpakken.