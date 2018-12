Hij werd de jongste doelpuntenmaker ooit in zijn land, nu zit hij schorsing van half jaar uit wegens zware leugen

Tenzij u de Indian Super League van dichtbij volgt, heeft u ongetwijfeld geen flauw idee wie Gourav Mukhi is. Maar daar komt nu (met reden) verandering in.

Gourav Mukhi maakte eind september de overstap van de reserven van Jamshedpur FC naar de eerste ploeg van de eersteklasser in zijn eigen land. Niet veel later, op 7 oktober, scoorde de spits zijn eerste doelpunt voor de club in een 2-2-gelijkspel tegen Bengaluru FC.

Een historisch doelpunt want Mukhi was op dat ogenblik amper 16 jaar oud. Hij werd dan ook veruit de jongste doelpuntenmaker ooit in de Indian Super League, waar de club van de Australische legende Tim Cahill momenteel vijfde staat op tien ploegen.

Cahill had na het doelpunt van Mukhi mooie woorden over voor zijn ploegmaat, maar nu zal de Australiër daar met weinig trots op terugkijken. Nog geen twee maanden later werd de spits voor zes maanden geschorst door de Indische voetbalbond. De reden? Mukhi kon niet bewijzen dat hij effectief 16 jaar is en een coach van het U16 team van India getuigde dat hij ouder is.

Bovendien werd Mukhi in 2015 ook al eens gepakt voor ‘leeftijdsfraude’. Maar hoe oud de spits precies is, daar bestaat nog wat twijfel over. Op zijn Facebook-pagina is zijn geboortedatum 5 april 1999, wat zou betekenen dat Mukhi 19 jaar is. In een artikel van de Telegraph of India is er echter sprake van een leeftijd van 28 jaar...