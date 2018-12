Arbeider overleden en tweede in levensgevaar bij ongeval met hoogtewerker in Evergem

Evergem - In het Oost-Vlaamse Evergem is maandag één arbeider om het leven gekomen en een andere levensgevaarlijk gewond geraakt bij een ongeval met een hoogtewerker, toen ze een hoogspanningsleiding raakten. Dat werd vernomen bij het Gentse arbeidsauditoraat.

Het ongeval gebeurde bij een bedrijf in de straat Durmeakker in Evergem. De arbeiders gebruikten een vrachtwagen met een vaste hoogtewerker erop bij werken aan een lichtkoepel. Bij het manoeuvreren zou de hoogtewerker een hoogspanningsleiding geraakt hebben, maar de omstandigheden worden nog onderzocht. Er ontstond een steekvlam en één van de arbeiders overleed ter plaatse. De andere man werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. De arbeidsinspectie kwam ter plaatse voor verder onderzoek.