Seizoen 2019-2020 in de Jupiler Pro League gaat op 26 juli van start

Brussel - De eerste speeldag van de Jupiler Pro League jaargang 2019-2020 wordt in het laatste weekend van juli (26, 27 en 28 juli) afgewerkt. De Pro League legde de grote krijtlijnen van de kalender voor volgend seizoen maandag vast tijdens de algemene vergadering.

De Jupiler Pro League zal volgend seizoen op vrijdag 26 juli 2019 van start gaan. De reguliere competitie van de Jupiler Pro League eindigt in het weekend van 15 maart 2020. Twee weken later wordt de eerste play-offwedstrijd afgewerkt. De tiende en laatste speeldag van de play-offs zal in het weekend van 17 mei 2020 afgewerkt worden, uiterlijk dat weekend is de 117e landskampioen van België bekend.

De competitie in de Proximus League (1B) gaat een weekje later van start dan in 1A, in het eerste weekend van augustus (2, 3 en 4 augustus). Wanneer de finale van de Beker van België gespeeld zal worden, ligt nog niet vast.