Europa forceert doorbraak over strengere uitstootnormen

Brussel - Onderhandelaars van het Europees Parlement en de lidstaten hebben maandagavond een akkoord bereikt over de aanscherping van de uitstootnormen voor nieuwe auto’s. Dat heeft eurocommissaris voor Energie en Klimaatactie Miguel Arias Canete aangekondigd.

“Weer een akkoord!! Deze keer over CO2 van auto’s. We bereikten een compromis om de uitstoot van auto’s (met 37,5 pct) en van bestelwagens (met 31 pct) te verminderen tegen 2030. Met deze ambitieuze doelstellingen toont Europa eens te meer hoe het klimaatakkoord van Parijs in daden wordt omgezet”, zo tweette de eurocommissaris.

De doelstellingen van 37,5 en 31 procent zijn ambitieuzer dan de voorstellen die de Europese Commissie oorspronkelijk op tafel had gelegd. De Commissie wou de uitstoot van beide categorieën voertuigen met 30 procent verminderen. De lidstaten hadden een reductie met respectievelijk 35 en 30 procent op het oog, maar moesten die doelstellingen onder druk van het parlement nog iets naar boven bijstellen. Het parlement ijverde voor reducties met 40 procent voor zowel auto’s als bestelwagens.

De afgesproken reductiedoelstellingen vertrekken van de norm die de autobouwers in 2021 moeten halen. Tegen dan moet de gemiddelde uitstoot ingeperkt worden tot 95 gram CO2 per kilometer.