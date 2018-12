Operatie Propere Handen: voetbalbond hoorde onder andere Vermant en Roef over degradatiestrijd van vorig jaar

Brussel - De onderzoekscommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft maandag diverse getuigen gehoord over de omstreden degradatiestrijd van vorig jaar in de Jupiler Pro League. Dat vernam Belga in het bondsgebouw in Brussel.

Het team van onderzoekscoördinator Ebe Verhaegen buigt zich over mogelijke competitievervalsing in de degradatiestrijd van vorig jaar. Het federaal parket beschikt over aanwijzingen dat makelaar Dejan Veljkovic geprobeerd zou hebben om de uitslagen van twee wedstrijden te beïnvloeden. Daarbij zouden afspraken gemaakt zijn met bestuursleden van KV Mechelen en Waasland-Beveren.

In dat kader werden onder meer voormalig Waasland-Beveren-coach Sven Vermant, diens toenmalige assistent Dirk Geeraerd en doelman Davy Roef maandag gehoord. De onderzoeksdaden namen de hele namiddag en avond in beslag. De onderzoekscoördinator wilde niets kwijt over de verhoren, het is ook niet duidelijk of er de komende dagen nog verhoren op de planning staan.