Raad van bestuur Vlaams Fonds voor Letteren draagt Mia Doornaert voor als voorzitter

Brussel - De raad van bestuur van het Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL) heeft Mia Doornaert voorgedragen als voorzitter. Dat meldt het VFL maandagavond. De voordracht wordt nu overgemaakt aan Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz en de voltallige Vlaamse regering, aan wie de finale eindbeslissing toekomt.

De aanstelling van columniste en gewezen journaliste Mia Doornaert als voorzitter veroorzaakte sinds de zomer controverse. Het was minister-president Geert Bourgeois die barones Doornaert in juli had voorgedragen als vervanger van oud-politicus Jos Geysels die sinds 2009 voorzitter was van het letterenfonds.

De voordracht veroorzaakte ook heel wat hetze in de literaire wereld. De Vlaamse Auteursvereniging (VAV) stapte naar de Raad van State omdat de procedure niet correct gevolgd was. Eigenlijk had de nieuwe raad van bestuur zelf een voorzitter moeten aanduiden en die voordragen aan de Vlaamse regering. Maar dat kon niet omdat de vier nieuwe onafhankelijke bestuursleden nog niet waren aangeduid. Dat gebeurde op 23 november.

Nu de raad van bestuur voltallig is, kon ze maandagavond een voorzitter aanduiden en die voordragen aan de Vlaamse regering. Volgens de woordvoerster van Cultuurminister Gatz zou de voordracht dan nog voor het kerstreces op de tafel van de Vlaamse regering kunnen belanden.

Het VFL is de instelling die de Vlaamse literatuur zichtbaarheid wil geven in binnen- en buitenland. Het fonds reikt daarnaast beurzen uit aan auteurs, voorziet subsidies voor literaire tijdschriften, auteursgenootschappen, auteurslezingen en literaire evenementen.