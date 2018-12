Oostenrijk, Nigeria en Slovakije zijn tegenstanders van Red Flames op Cyprus Cup

Brussel - De Red Flames nemen het volgend jaar op de Women’s Cyprus Cup in groep C op tegen Oostenrijk (FIFA-23), Nigeria (FIFA-39) en Slovakije (FIFA-45). Dat maakte de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) maandag bekend.

De Belgische voetbalvrouwen (FIFA-21) nemen van 25 februari tot 7 maart voor de vierde keer deel aan de Cyprus Cup. Vorig jaar haalden de Flames de vijfde plaats op het internationale toernooi, hun beste resultaat tot nog toe. De toernooiorganisatie maakt later het exacte speelschema bekend.

Als voorbereiding trekken de vrouwen van bondscoach Ives Serneels op winterstage naar het Spaanse Pinatar, met onder meer oefenpartijen tegen Spanje (17/01) en Ierland (20/01) op de agenda.

De maand na de Cyprus Cup, van 2 tot 8 april, gaan Tessa Wullaert en co naar Los Angeles voor een oefenstage. Hoogtepunt wordt op 7 april een vriendenmatch in het Banc of California Stadium tegen de VS, in het vrouwenvoetbal een absolute grootmacht.

Op 22 februari vindt de loting voor de kwalificatiecampagne voor het EK van 2021 plaats. Die wedstrijden starten in het najaar van 2019.