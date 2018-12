Vijf kansen op zes seconden en toch geen doelpunt: verdediger met Belgisch verleden brengt op gekke wijze redding

Afgelopen weekend stond de eerste ronde van de FA Cup op het programma in Groot-Brittannië. Wingate & Finchley FC nam het daarin op tegen Dulwich Hamlet en trok met 2-0 aan het langste eind. Maar de thuisploeg had het aanvankelijk behoorlijk moeilijk om te scoren. Bij een corner kreeg de ploeg zelfs vijf kansen op amper zes seconden tijd. Maar onder andere verdediger Ibrahim Kargbo (36, ex-Charleroi en RWDM) bracht verschillende keren redding, de laatste keer zelfs door zijn hoofd voor de bal te gooien. Te gek voor woorden! Kargbo's zoon Junior (18) speelt momenteel overigens bij Roeselare.

Here’s the moment you’ve been (secretly) waiting for, the goal line scramble vs @DulwichHamletFC - as mentioned on @btsportscore by @JeffBrazier...



HOW did we not score?! ?? pic.twitter.com/yfZd2ZTFwk