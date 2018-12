Jonge novicen van Abdij van Averbode starten eigen kanaal op YouTube en Facebook

Scherpenheuvel-Zichem -

Een bijbelcitaat op elektronische muziek, of een pater die zijn habijt zorgvuldig dichtknoopt: dat en alle andere keukengeheimen van de Abdij van Averbode zijn vanaf nu online te volgen, op het YouTube-kanaal The Averbode Young Ones (TAYO). Een initiatief van student-paters Wout (19) en Nicolas (23), de millennial-norbertijnen. “Een flyer, dat zou mij ook niet aanspreken.”