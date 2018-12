Politieke crisis, gele hesjes, Brexit. En toen stortte ons vertrouwen in

De crisis in de Wetstraat, het protest van de gele hesjes en de dreiging van de Brexit hebben hun impact niet gemist. Voor het eerst in maanden is het consumentenvertrouwen fors gedaald. Naar het laagste niveau in twee jaar tijd zelfs, meldt de Nationale Bank (NBB). Consumenten zien de toekomst dus somber in. En dan dreigt de economische motor te vertragen.