Politie gaat piloten controleren op druggebruik

De politie gaat piloten die vertrekken vanop Belgische luchthavens voortaan controleren op drugs. Dat staat in een nieuw Koninklijk Besluit van mobiliteitsminister François Bellot (MR). De maatregel komt er bijna vier jaar na de crash met een toestel van de maatschappij Germanwings. Toen kwamen 150 passagiers om het leven.

Er waren al alcoholtests voor piloten van wie vermoed werd dat ze te diep in het glas hadden gekeken. Met het nieuwe KB komen daar nu ook bloedtesten bij, die kunnen achterhalen of de piloot drugs en/of alcohol heeft genomen. “De tests kunnen zowel door de politie of de luchtvaartinspectie worden afgenomen, indien het vermoeden bestaat dat de piloot iets genomen of te veel gedronken heeft”, verduidelijkT Jasper Pillen, woordvoerder van minister Bellot.

De verstrengde Belgische regels zijn een gevolg van maatregelen die de Europese Unie eerder had goedgekeurd na de ramp met een vlucht van Germanwings in 2015. Op 24 maart sloot de depressieve copiloot Andreas Lubitz zich op in de cockpit van het toestel dat op weg was van Barcelona naar Düsseldorf. Daarna liet hij het toestel crashen tegen een bergflank in de Franse Alpen. De 150 inzittenden en crew kwamen allemaal om het leven. Het onderzoek is nog niet afgerond, maar volgens het Franse gerecht zou de piloot zwaar depressief geweest zijn. Een rapport van de psychiater van de piloot, twee weken voor de crash, zou één en ander moeten staven.

Na de ramp stelde Europa verschillende maatregelen voor om dergelijke rampen te voorkomen. “Deze tests zijn daar een onderdeel van”, zegt Rudy Pont van pilotenvereniging Beca. “Wij zijn er zeker niet tegen, en we weten al een beetje hoe het werkt. In andere landen zoals Duitsland en Noorwegen worden piloten behoorlijk vaak gecontroleerd.”

Buddysysteem

Maar de pilotenvereniging hoopt dat er ook andere ini­tiatieven voor “piloten met problemen” worden uitgevoerd. “De belangrijkste voorgestelde maatregel na de ramp met Germanwings was een soort buddysysteem, waarbij piloten met problemen te rade konden gaan bij collega’s. Die laagdrempelige maatregel zou volgens studies veel betere resultaten opleveren. Maar op de uitvoering daarvan is het blijkbaar nog wachten.”