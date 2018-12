Hun relatie is al vijf jaar bekoeld en dus duwt Iker Casillas criticaster José Mourinho nog wat dieper de put in

Iker Casillas blijft de Europese wedstrijden opstapelen. De Spaanse doelman is al langer recordhouder in de Champions League en bereikte met FC Porto de achtste finales, waarin het uitkomt tegen AS Roma. Intussen reageerde Casillas op kritiek van ex-trainer bij Real Madrid José Mourinho.

De Portugees had in de krant Record gezegd dat de carrière van Casillas stilaan op zijn einde loopt. Dat schoot bij de Spanjaard in het verkeerde keelgat. De relatie tussen beide heren is sowieso al slecht nadat Mourinho Casillas als coach van Real op de bank zetten ten voordele van Diego Lopez.

De reactie van de 37-jarige doelman was dan ook stevig:

“Volgens een Portugese krant heeft iemand gezegd dat een speler zoals ik (37 jaar oud) aan het einde van zijn carrière zit. Daar ben ik het helemaal mee eens! Maar mijn vraag aan diezelfde krant is dan: wanneer en op welk moment zien jullie bij coaches dat ze niet langer een team kunnen leiden of trainen?”, klonk het in een tweet die al meer dan 60.000 ‘likes’ kreeg.