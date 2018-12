Elien krijgt gratis tickets voor Disneyland van onbekende: “Stond op mijn bucket list”

Bonheiden - “Ik ken u niet, maar het doet zo’n deugd.” In Bonheiden passeert Hij nog écht, bij de believers. Toch bij Elien De Groof (22), die deze week in de brievenbus een enveloppe vond met twee tickets voor Disneyland Parijs. Geen afzender, alleen een getypt berichtje. ‘Omdat je het de laatste tijd nogal moeilijk hebt, hoop ik dat dit wat kan helpen. Zalig kerstfeest.’ “Mijn eerste gedachte: huh? Van wie komt dit? Toen ik de enveloppe openscheurde, had ik het net aan telefoon met mijn zus erover dat we dringend nog een keer in Disneyland moesten geraken. En toen plots die tickets. Ik heb er lang naar zitten staren. Wie geeft dat nu gewoon om goed te doen? En hoe komt die persoon aan mijn adres?”

Ze kreeg via sociale media nog een tweede berichtje, van een anoniem profiel. “Ik had op mijn bucket list staan om dit ooit eens te doen voor iemand en het kwam nu goed uit. Geniet ervan, en doe gewoon iets voor iemand anders terug, hoe klein ook.” En toen was haar Kerstman weer weg. “Zo fijn om te zien dat mensen je ook het beste wensen, zelfs al kennen ze je niet zo goed”, zegt Elien. “Want ik heb echt geen idee wie het zou kunnen zijn. Zo zot ook, dat iemand gewoon tweehonderd euro aan tickets te veel heeft liggen. Maar ik wil het gebaar zeker zelf ook voortzetten, met kleine goede dingetjes voor iemand anders. Ik trakteer mijn vrienden graag, en heb ook al eens spaghetti gemaakt voor de hele basketploeg. Misschien is het gewoon een beetje goede karma? Het is alleszins heel lief. Jammer dat ik de persoon niet persoonlijk kan bedanken.”