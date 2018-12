Jordan Lukaku lijdt met Lazio nederlaag tegen Atalanta, late Romeinse gelijkmaker afgekeurd voor VAR

Op de 16e speeldag in de Italiaanse Serie A heeft Atalanta Bergamo de drie punten thuis gehouden tegen Lazio. Het werd 1-0, dankzij Duvan Zapata, die al in de eerste minuut scoorde. In de tweede minuut van de blessuretijd leek Lazio alsnog een punt uit de brand te slepen, maar het doelpunt van Francesco Acerbi werd door de VAR geannuleerd.