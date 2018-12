Lachen met Marouane Fellaini, Kevin De Bruyne en nu ook Eden Hazard: "Het is hier niet zo slecht!"

De populaire Amerikaanse sportwebsite Bleacher Report begon dit jaar met een cartoonreeks rond de Champions League: "The Champions". In navolging van onder andere "Game of Zones" over de NBA. In episode negen, de seizoensfinale, komen de hoofdrolspelers samen voor een gesprek. Onder andere José Mourinho, Luka Modric en de spelers van Real Madrid komen aan het woord. Marouane Fellaini werd intussen onder handen genomen door de "Flair Five": Neymar, Paul Pogba, Antoine Griezmann, Dani Alves en Mario Balotelli. En Eden Hazard maakt zijn eerste optreden!

LEES OOK. Gil van Marouane Fellaini zet mysterie in gang: "Wie heeft Neymar vermoord?" (het antwoord is... onverwacht)