Waarom president Poetin zich zelfs met de hiphop in zijn Rusland bemoeit

In Rusland is hiphop een staatszaak. President Poetin liet de laatste maanden tientallen concerten boycotten en rappers gevangenzetten. Allemaal in de hoop hen monddood te maken en de muzikale aanvallen op zijn beleid te stoppen. Maar de oude Sovjetmethode van harde censuur had net het omgekeerde effect. Dus kiest de president nu een nieuwe tactiek: “We moeten de hiphopwereld overnemen en in de juiste richting sturen.”