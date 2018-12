Peter Bosz staat hoog op verlanglijst, maar paars-wit is niet enige gegadigde: Anderlecht krijgt concurrentie

Anderlecht geeft zichzelf even tijd om een opvolger te vinden voor Hein Vanhaezebrouck. Paars-wit stelde met Belhocine een interim-coach aan en wil eerst zijn sportief directeur presenteren. Alleen kan RSCA niet te lang wachten. Zo jaagt Bayer Leverkusen ook op de Nederlander Peter Bosz (55), samen met Frank de Boer één van de Brusselse topkandidaten.

Anderlecht stelde een duidelijk profiel op voor zijn toekomstige trainer. Na Hein Vanhaezebrouck wil RSCA nu meer een people manager. De coach moet spraakmakende resultaten kunnen voorleggen, offensief voetbal brengen en jongeren lanceren.

Het hoeft dus niet te verwonderen dat paars-wit in de eerste plaats uitkomt bij twee trainers met een prestigieus palmares bij voorbeeldclub Ajax: Peter Bosz en Frank de Boer.

Bosz zou volgens insiders de meest vooraanstaande kandidaat zijn, maar Anderlecht is niet de enige gegadigde. Zo heeft ook Bayer Leverkusen hem in het vizier. De Duitsers begonnen dit seizoen met Champions League-ambities aan de Bundesliga, maar na 15 speeldagen staan ze pas elfde. Daarom willen ze hun coach Heiko Herlich ontslaan en Peter Bosz of Marco Rose (RB Salzburg) aanstellen als vervanger. Kiest de Nederlander dan nog voor Anderlecht?

Bosz zelf was niet bereikbaar voor commentaar, maar Anderlecht hoopt op een prestigieuze naam. Bosz heeft weliswaar maar één systeem, maar daarmee brengt hij wel erg offensief en verticaal voetbal. Hij leidde er Ajax net niet mee naar de titel, maar wel naar de (verloren) Europa League-finale van 2016. Daarnaast lanceerde hij ook enkele Amsterdamse jeugdspelers. Het debuut van Frenkie de Jong is een pluim op zijn hoed en hij liet ook Justin Kluivert en Matthijs de Ligt ontbolsteren.

Omdat Bosz voor Leverkusen kan kiezen, heeft Anderlecht nog andere kandidaten op het oog. Daarbij wordt vooral naar Frank de Boer gelonkt. Die wil niet te ver van huis meer werken en dus is Brussel ideaal. De Boer won als coach tussen 2011 en 2014 vier titels met Ajax en speelde ook een rol in de ontwikkeling van Rode Duivels Alderweireld en Vertonghen. Het lijkt een goeie optie, al is De Boer een minder directe coach dan Bosz.

Van den Brom solliciteert

Tot slot solliciteerde er nog een opvallende naam. John van den Brom (52) stopt weldra na vijf jaar als coach bij AZ Alkmaar en vindt dat hij ook voldoet aan het gezochte profiel. Ook hij is een ex-Ajacied én een people manager en hij werd in het verleden al kampioen bij Anderlecht.

De focus lijkt dus – net als bij de sportief directeur – op buitenlandse pistes te liggen. Enzo Scifo wordt vooral geciteerd als potentiële assistent, terwijl Frank Vercauteren en Glen De Boeck slechts namen zijn die ergens in het achterhoofd worden gehouden.