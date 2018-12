COMMENTAAR. Anderlecht zoekt zijn Preud’homme

Anderlecht is in volle transformatie. Voorzitter Marc Coucke en sportief verantwoordelijke Michael Ver­schueren hebben een berg werk voor de boeg: het op poten zetten van een organisatie die hun stempel draagt. Dat kan niet anders nu Coucke sinds zijn overname – overmorgen een jaar geleden – vooral als schoonmaker heeft opgetreden. Ruim twintig mensen op sleutelposities werden de deur gewezen, trainer Hein Vanhaezebrouck als recentste en meest in het oog springende. Het is niet ongewoon na een overname: gewoon jezelf omringen met mensen die je vertrouwt en wiens ­capaciteiten je kent.