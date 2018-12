Verschueren pept Anderlecht-spelers op, maar wat was dat tussen Vanhaezebrouck en Coucke op Cercle?

De Warmste Week begint, maar bij Anderlecht heerste er één dag na het ontslag van Hein Vanhaezebrouck vooral ijzige kilte. Sportieve baas Michael Verschueren sprak de spelers toe, al bleven die toch met veel vragen zitten. Wat nu? Wel, RSCA stelt eerstdaags een sportief directeur aan en dan pas een nieuwe coach. Het duo Karim Belhocine-­Jonas De Roeck neemt voorlopig over tot aan de winterstop.

Als er twee cameraploegen, drie fotografen en zo’n zeven journalisten postvatten voor de poorten van het oefencomplex, dan hangen er donkere wolken boven Anderlecht. Het enige zonnestraaltje kwam van Ivan Obradovic. “Hello guys,”, grijnsde de Serviër breeduit bij het binnenrijden. Obra moest in de namiddag wel nog meetrainen met de B-ploeg, maar hoopt stiekem dat hij snel een nieuwe kans krijgt bij de hoofdmacht nu Vanhaezebrouck weg is.

Spreken in groepjes

Bij de spelers van de A-kern stond het gezicht op onweer. ­Dimata, Bornauw, Bakkali... arriveerden tussen 9 en 10 uur ’s morgens en reden binnen met de blik op oneindig. Alleen Sven Kums wilde kort iets zeggen. “Ik was absoluut verrast”, aldus de aanvoerder. “We kunnen de trainer niets verwijten.”

De spelersgroep was op dat moment officieel nog niet ingelicht over het ontslag van Vanhaezebrouck. De coach had zijn C4 zondagavond gekregen, toen ­Didillon en co. al naar huis waren. Daarom kwam Michael Verschueren gistermorgen al voor 8 uur naar de club. Toen iedereen present was, sprak de general manager de groep een paar minuten toe.

“Dit trainersontslag was erg pijnlijk”, zei Verschueren. “Maar gezien de slechte resultaten konden we niet anders. Ik reken op jullie voor de laatste twee matchen van 2018. Om te weten wat er leeft binnen de kern, wil ik jullie ook graag in aparte groepjes even spreken.”

De Brusselaars oogden aangeslagen, niemand durfde op te staan en te reageren. Daarvoor zijn meerdere redenen. Wat zeg je tegen Verschueren, die drie dagen geleden nog publiekelijk verklaarde dat iedereen pal achter Vanhaezebrouck stond? Tja.

Daarnaast lopen er binnen de kern ook een aantal geruchten over voorzitter Marc Coucke. Zo gelooft de groep dat Vanhaezebrouck op Cercle Kristal Abazaj móést selecteren van Coucke. Meer nog, er zou daarover zelfs een dwingend berichtje gestuurd zijn. Hein was het vechten beu en liet de Albanees effectief voor het eerst invallen in Brugge. Sommige spelers denken alleszins dat het sturende gedrag van Coucke hun eerlijke speelkansen ondermijnd heeft.

Foto: Isosport

Of ze die bezorgdheid ook effectief kenbaar maakten in de aparte groepsgesprekjes, is niet bekend. Wat wel duidelijk werd, is dat de spelers nog geloven in assistent Karim Belhocine, physical coach Gino Caen en keeperstrainer Max de Jong. Rond 11 uur maakte Anderlecht bekend dat zij voorlopig aanblijven en dat Belhocine T1 ad interim wordt. Hij krijgt daarbij de assistentie van beloftecoach Jonas De Roeck (ex-STVV). Zijn U21 betwistten gisteren op Antwerp hun laatste match voor de winterstop, daarna is De Roeck vrij. Het is wel Belhocine die tegen Moeskroen en Waasland-Beveren – de laatste twee wedstrijden voor Nieuwjaar – de ploeg zal opstellen. Bij Kortrijk nam de Franco-Algerijn ooit over van Johan Walem en toen waren de eerste resul­taten goed. “Ik wil gewoon mijn werk doen”, reageerde Belho­cine gisteren.

Hein komt niet

Na een korte training, geleid door de interim-coach, mochten de spelers alweer naar huis. Aanvankelijk werd verwacht dat Hein Vanhaezebrouck nog wat spullen uit zijn bureau zou komen ophalen en even afscheid zou nemen van zijn spelersgroep, maar dat plan blies Hein af toen hij vernam hoeveel pers er voor de poort stond. Hij komt weleens langs op een rustiger moment.

Vanuit bestuurskringen bleef het overigens oorverdovend stil. Luc Devroe reed binnen zonder omkijken, Marc Coucke was de hele dag op de Pro League en onthield zich van elke commentaar en Michael Verschueren heeft zijn handen vol met de zoektocht naar nieuwe werknemers. Zo wil Anderlecht eerstdaags een sportief directeur aanstellen: een grote (buitenlandse) naam. Dat geniet nu de prioriteit. Die directeur mag dan mee zijn fiat geven over het lijstje met kandidaat-opvolgers voor Vanhaezebrouck. De sportdirecteur en de nieuwe coach zullen dan ook beslissen of assistenten ­Belhocine, Caen en De Jong kunnen aanblijven. Jawel, Anderlecht is één grote bouwwerf.