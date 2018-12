Analisten maken brandhout van alle clichés over Hein Vanhaezebrouck: “De zwakke kern maakte van een topcoach weer een gewone mens”

Michel Preud’homme deed zijn best, maar geen coach was afgelopen jaren controversiëler dan Hein Vanhaezebrouck (54). Nu HVH na 439 weinig succesrijke dagen is ontslagen als coach van Anderlecht zien velen de bevestiging van een hoop clichés. Analisten Aad de Mos en Aimé Anthuenis, allebei ook ex-coach van Anderlecht, ontkrachten ze en noemen hem in één adem wél een topcoach. “Wat is er mis met een coach die met alles bezig wil zijn?”