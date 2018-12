De Bruyne spreekt Guardiola tegen en is weer klaar om te vlammen: “Ik heb 20 minuten gelopen zonder te stoppen”

Na zijn (geslaagde) comeback tegen Everton – hij viel een kwartier voor tijd in – gaat Kevin De Bruyne nu op zoek naar zijn eerste basisplaats bij Manchester City. “Deze speelminuten had ik nodig”, zei hij zondag na de 3-1-zege. “Ik was niet per se op zoek naar een topprestatie, wel naar een fysieke boost. Dus heb ik gewoon twintig minuten lang gelopen, zonder te stoppen. De longen opengezet, met het oog op de volgende match.”

Die vindt vandaag al plaats, in Leicester. Een wedstrijd voor de League Cup. City speelt deze maand ook nog tegen Crystal Palace, (nog eens) Leicester, Southampton, en dan op 3 januari tegen Liverpool. Druk druk druk, en dus komt een extra frisse De Bruyne van pas. Coach Pep Guardiola zei vorige week nog dat de maandenlange afwezigheid van zijn poulain misschien zelfs positief was. “Nu is hij weer fris in het hoofd. Want hij was uitgeput na een lang seizoen en leek na het WK nog niet helemaal gerecupereerd.”

De Bruyne reageert: “Of ik uitgeput was? Neen, dat niet. Niemand speelde vorig seizoen meer dan ik en toch werkte ik het WK probleemloos af. Maar het is wel belangrijk om een goeie zomerbreak te hebben, om voldoende tijd te hebben om te rusten. Dit keer had ik drie weken – dat was allicht te weinig, ja. Maar toch voelde ik me nadien oké.”

Een verband met zijn twee knieblessures ziet hij dan ook niet. “Dat zijn nu eenmaal dingen die gebeuren. Het waren ongelukjes.”