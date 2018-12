36 uur in Europese bubbel: AA Gent gaat voor bekerclash zelfs op afzondering in Limburg

Vorig seizoen woekerde Yves Vanderhaeghe nog met de beker door in de kwartfinales tegen Kortrijk een half B-elftal op te stellen. Het werd een 4-1-nederlaag, tot afgrijzen van het bestuur. Dit keer schakelde AA Gent voor 36 uur over op Europese modus met als doel volgend seizoen eindelijk nog eens écht Europa in te gaan.

AA Gent ontbreekt al twee jaar op het Europees toneel, maar de spelers hebben vandaag misschien een zweempje van het Europese gevoel gehad toen ze wakker werden in Hasselt. Want AA Gent ging gisteren al in Europese modus toen het daags voor de match afreisde naar Sint-Truiden en er om 19 uur trainde op het veld van de tegenstander. Reden: bezorgdheid om het ellendige kunstgras. Het is drie jaar geleden dat de Buffalo’s er konden winnen.

“De beslissing om daags voor de match naar Sint-Truiden te reizen kwam er om puur praktische redenen”, zegt voorzitter De Witte. “We willen niets aan het toeval overlaten en dus was het noodzakelijk om vooraf op het veld te trainen. Over en weer rijden was ridicuul geweest. Maar we moeten voorzichtig zijn, we willen ook geen té gespannen sfeer creëren. Dat zou dan weer kunnen leiden tot faalangst.”

De Buffalo’s kruipen dus 36 uur in een bubbel. Dat kan een goede zaak zijn, want de focus bij de jonge Gentse groep is als een jojo: de ene keer oké, de andere keer bedroevend. In de competitie staat AA Gent pas achtste. Het wil dus tot elke prijs in de beker blijven om een extra weg naar Europa open te houden. De Croky Cup is meer dan ooit de kortste weg naar Europa. RC Genk is de enig overgebleven concurrent uit de G5, Gent ruikt dus een kans.

“Het is een opportuniteit, al hebben we één van de moeilijkste lotingen voor de kwartfinales”, aldus De Witte. “In het verleden hebben we de beker misschien niet altijd serieus genoeg genomen, zeker vorig jaar. Nu laten we niets aan het toeval over. De wedstrijd tegen Sint-Truiden is een zeer belangrijk moment, maar we mogen niet vergeten dat de beker een speciaal gegeven blijft, waarop je moeilijk vat krijgt. De reguliere competitie blijft daarom heel belangrijk. Een uitschakeling in de beker nu zou hard aankomen, maar we mogen er geen alles-of-niets-match van maken.”

Voor de vijftiende keer op rij staan de Buffalo’s in de kwartfinales van de beker, een absoluut record. Maar in die periode wist AA Gent enkel in 2010 zijn status van bekerploeg te verzilveren met de cup. Club Brugge, RC Genk, Zulte Waregem en Lokeren wonnen er in die periode twee en Standard zelfs drie.

De Croky Cup levert een rechtstreeks ticket op voor de poules van de Europa League. Van de Europese voorrondes heeft AA Gent de buik vol, want de voorbije twee jaar liep het daarin telkens mis. Een heel seizoen zwoegen voor een Europees ticket om dan te sneuvelen vóór het begint: het is stilaan een trauma.

De Buffalo’s willen na twee jaar afwezigheid weer écht Europa in. “Iedereen in de club beseft dat je via de beker rechtstreeks Europa in kan”, aldus De Witte.

Scoren of dokken

AA Gent laat voor deze kwartfinale werkelijk niets aan het toeval over. Er werd voor de confrontatie tegen Sint-Truiden onder meer ook op strafschoppen getraind. Niet zomaar wat penalty’tjes trappen. “Iedere speler neemt op training drie strafschoppen, eentje tegen elke doelman”, aldus coach Jess Thorup. “Wie niet scoort, krijgt een kleine boete die naar de groepspot gaat. (lacht) We willen hen al eens onder druk zetten.”