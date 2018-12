CLUBNIEUWS. Domper voor Anderlecht-talent, Oostende moet veteraan twee maanden missen

Deze week wordt er voor de beker gespeeld en dus gaat uw dagelijkse dosis clubnieuws voor daarover!

AA GENT. Aanvoerder Asare terug na schorsing

Voor de kwartfinale van de Croky Cup kan AA Gent vanavond een beroep doen op een bijna voltallige spelerskern. Enkel Renato Neto zal er niet bij zijn. De Brazi­liaanse middenvelder volgt een individueel programma. Giorgi ­Kvilitaia moet dan weer eerder ingetoomd worden door zowel de technische als de medische staf. Thorup kan wel opnieuw een beroep doen op aanvoerder Asare, die terugkeert uit schorsing. Verstraete is nog steeds geschorst. (ssg)

ANDERLECHT. Einde seizoen voor Sambi Lokonga?

Anderlecht-talent Albert ­Sambi Lokonga (19) moest tegen Cercle aan de rust vervangen worden. De tiener werd geraakt aan zijn knie en de blessure zou ernstiger zijn dan verwacht. Vandaag wordt ­beslist of Sambi ­Lokonga geopereerd wordt of niet. Als een chirurgische ingreep nodig is, is zijn seizoen wellicht voorbij. Het is allemaal slecht nieuws voor interim-coach Karim ­Belhocine. Voor het duel met Moeskroen zaterdag is zijn middenveld onthoofd. Kums is geschorst, terwijl Trebel (buikspieren), Makarenko (achillespees) en Sambi Lokonga geblesseerd zijn. De kans is reëel dat hij zal moeten aantreden met het duo Pieter Gerkens-Edo Kayembe. (jug)

CERCLE BRUGGE. Palun weer beschikbaar tegen Gent

Trainer Laurent Guyot vierde gisteren zijn 49ste verjaardag met een dagje verlof. Vandaag herneemt de groep de training. Johanna Omolo is vrijdag op Gent geschorst, maar Lloyd ­Palun keert dan terug. Donderdag trekt de groep weer op afzondering. Na de winterstop wil men het systeem met de wekelijkse afzonderingen opnieuw evalueren.

De fans kozen Kylian Hazard zondag tegen ­Anderlecht tot Man van de Match. (kv)

KV KORTRIJK. Kumordzi op tijd fit voor bekerduel?

Er waren gisteren 25 fitte spelers voor de middagtraining. Ook ­Kumordzi trainde mee. Of hij morgen in Mechelen al meteen kan spelen is nog niet duidelijk. De kans is groot dat er weer geroteerd wordt. Vandaag is er ook nog training. Morgen is er geen afzondering voorzien. De bus vertrekt rond 15 uur en er wordt tegen halfvijf gegeten in Lokeren. (kv)

KV OOSTENDE. Capon twee maanden out met armbreuk

Slecht nieuws voor Brecht Capon. De flankspeler van KV Oostende is zo’n twee maanden out met een armbreuk. Capon moest zondag in Genk gewisseld worden nadat hij een blessure opliep bij een contact. Hij zou dus ten vroegste half februari terugkeren en mist dus het grootste deel van de rest van de reguliere competitie. Als KVO zich kwalificeert voor de halve finales van de beker (eind januari) komen ook die te vroeg. (jve)

LOKEREN. 2018 zit erop voor Skulason en Miric

Tegenslag voor Ari Skulason en Marko Miric. Beide spelers komen in principe niet meer in actie voor de winterstop en missen daardoor de derby tegen Waasland-Beveren en de match tegen Club Brugge. De IJslandse linksachter en de Servische aanvaller verlieten zaterdag tijdens de competitiematch tegen STVV het veld met een blessure. Uit verder onderzoek blijkt nu dat beide spelers een scheurtje in het ligament van de enkel hebben opgelopen. (whb)

STVV. Brys: “Spelers zochten geen excuses”

STVV-trainer Marc Brys toonde zich gisteren opgetogen over de reactie van zijn spelers na de nederlaag in Lokeren. “Ze hadden zich achter duizend-en-één excuses kunnen verschuilen. Dat hebben ze niet gedaan. Voor de match in Lokeren had ik hen bepaalde lessen aangereikt en die hebben ze niet meegenomen. Nu, tegen AA Gent, verwacht ik dat wel. Dit is een volwassen groep.” (rco)

WAASLAND-BEVEREN. Keita mist derby tegen Lokeren

Paul Keita pakte zaterdag op het veld van Antwerp zijn vijfde gele kaart van het seizoen en mist de Oost-Vlaamse derby tegen Lokeren. De 26-jarige middenvelder verdween drie weken geleden uit de basis, maar tegen Antwerp viel hij een kwartier voor tijd in om de zege veilig te stellen. De Ghanese flankaanvaller Nana Opoku Ampomah keert dan weer terug uit schorsing. (whb)

ZULTE WAREGEM. Spelers gaan op ziekenhuisbezoek

Zulte Waregem trekt traditiegetrouw net voor de feestdagen naar enkele ziekenhuizen. Woensdag bezoekt Essevee de kraam- en pediatrieafdeling van de ziekenhuizen van Waregem (OLV Lourdes), Izegem (Sint-Jozefskliniek), Tielt (Sint-Andriesziekenhuis), Deinze (Sint-Vincentius), Ronse (AZ Glorieux) en Oudenaarde (AZ). Telkens vanaf 14 uur zal een afvaardiging van enkele spelers en trainers de patiënten een hart onder de riem komen steken. (jcs)